Di corsa con Alea Raccolti i rifiuti

Si è svolta sabato scorso a Galeata la prima edizione di ‘Di corsa per l’ambiente’, iniziativa ideata da Alea, società di gestione dei rifiuti nei 13 comuni della Romagna forlivese, che torna dopo il successo della prima edizione lo scorso ottobre, quando esordì a Forlì. Piccoli gruppi di podisti – armati di sacchi per i rifiuti, guanti, pinze e pettorine Alea – hanno corso fermandosi di tanto in tanto per ripulire l’area urbana e i parchi cittadini del paese, raccogliendo i rifiuti gettati in strada o nelle aree verdi, o di chi utilizza i cestini stradali per conferire i propri rifiuti domestici. Questa disciplina, inventata nel nord Europa, prende il nome di plogging. Sono così stati raccolti numerosi rifiuti abbandonati a terra, tra carta, plastica, vetro, ferro e secco non riciclabile.

L’iniziativa ha visto anche il patrocinio del Comune rappresentato dal sindaco Elisa Deo e dall’assessore con delega all’ambiente, Potito Scalzulli, ed è stata possibile grazie al contributo delle associazioni di volontariato Teodorico, Auser e della Pro loco Aps con il suo presidente Atos Mazzoni. Tra i volontari sul campo anche la candidata sindaca Francesca Pondini con alcuni sostenitori, mentre un’altra candidata Sara Quadrelli, impossibilitata a presenziare con i rappresentanti della sua lista per dover adempiere alle formalità elettorali, ha ringraziato la presidente Buda per la bella iniziativa.

Insieme ai volontari c’era anche la stessa presidente di Alea Ambiente Simona Buda. Prossimo appuntamento a maggio nel comune di Portico San Benedetto.

o. b.