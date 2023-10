Di corsa per far ripartire lo sport. Fondi per Ronco Lido e via Isonzo

Appuntamento in piazza Saffi domenica 22 ottobre per lo sport forlivese con la ‘Tin Bota Romagna Half Maraton’, evento di corsa o semplice camminata aperto a tutti e con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare agli impianti sportivi colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Ad aprire la presentazione è Maurizio Melli, presidente dell’associazione dilettantistica Forlì Trail: "È il momento di unirsi tutti a favore di una causa importante". L’invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza forlivese e non solo, motivo per il quale la manifestazione si articola in due diverse opzioni per chiunque volesse iscriversi.

Il punto di partenza sarà in piazza Saffi e prevede tre distanze: una 21 km competitiva e due non competitive di 4 e 8 km, entrambe transiteranno proprio nelle zone colpite dall’alluvione, ossia i quartieri di San Benedetto e Romiti. I destinatari del ricavato saranno due luoghi tra i più colpiti dalla calamità: si tratta del centro sportivo del Ronco Lido e della palestra dedicata alla ginnastica in via Isonzo.

L’intera manifestazione avrà il patrocinio del Comune di Forlì. "L’idea – spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che ha la delega allo sport – è quella di creare un clima di festa per rendere i percorsi accessibili a chiunque, non solo agli sportivi ma anche alle famiglie o agli amatori. Sposiamo in toto lo scopo benefico: si tratta di due impianti su cui il Comune aveva tanti progetti prima dell’alluvione e su cui stiamo lavorando tanto. L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare in massa, sappiamo che ci sono diversi iscritti anche da fuori città e questo ci gratifica non poco. Il nome dell’evento è fortemente simbolico e rappresenta la forza della Romagna negli ultimi mesi". Al Ronco Lido, in particolare, i danni ammontano a circa 1,2 milioni di euro.

Alla presentazione è intervenuto anche Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega, attivo nel mondo dello sport forlivese, in qualità di testimonial dell’evento: "Dovremo ricreare lo spirito di ripartenza del territorio, creare sempre più eventi di questo tipo e di interesse per la città come nel periodo pre-alluvionale. Questo è proprio il momento in cui tutti dobbiamo stringerci per far ripartire la nostra città".

Le informazioni per l’iscrizione, oltre al percorso dettagliato e al regolamento della competizione, sono interamente disponibili sul sito www.forlitrail.com. Parteciperanno varie società sportive cittadine.

Sergio Tomaselli