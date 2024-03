‘Di corsa per l’ambiente’ riparte da Tredozio

Riparte dalla valle del Tramazzo, e non è un caso, ‘Di corsa per l’ambiente’, il format di evento ideato ed organizzato da Alea Ambiente, per coinvolgere i cittadini facendo qualcosa di concreto per il proprio territorio e trascorrendo qualche ora insieme all’aria aperta.

Ispirata al plogging, la disciplina sportiva di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente, la manifestazione itinerante ha coinvolto negli ultimi due anni numerosi comuni del bacino servito dalla società in house providing.

In questo 2024 riparte da Tredozio, che la ospiterà sabato 16 marzo, e Modigliana (sabato 23 marzo). A Tredozio la maratona ecologica inizierà alle ore 9, con ritrovo presso piazza Vespignani, dove verranno distribuiti i kit composti da sacchetti per la raccolta differenziata, pinze e guanti, per un intervento in piena sicurezza.

Da qui ci si muoverà in gruppi coordinati per andare a caccia di rifiuti e restituire alla località tutta la sua bellezza. Alle ore 12 i partecipanti si ritroveranno al punto di arrivo con il loro ‘bottino’ di rifiuti e godere di un momento di ristoro. Stesso programma la settimana successiva a Modigliana.

All’iniziativa di Tredozio possono iscriversi, gratuitamente, adulti e bambini, in gruppo o singolarmente, contattando la segreteria organizzativa (tel. 333.4054231 o tramite email a dicorsaperlambiente@gmail.com entro il 15 marzo). Spiega Simona Buda, presidente Alea Ambiente: "Per la nostra società e per il suo modello di sviluppo, la responsabilizzazione e la sensibilizzazione dei cittadini verso le tematiche ambientali ha un ruolo fondamentale. Per questo siamo felici di poter ripartire per il terzo anno con questa iniziativa, che anche nel 2024 coinvolgerà diversi territori; e siamo ancor più felici di farlo dalla valle del Tramazzo, che nei mesi scorsi ha subito alluvione, frane e terremoto".

Aggiunge la sindaca, Simona Vietina: "Si tratta di un’iniziativa importante che parte da un territorio più ferito di altri nel 2023 e che ha tanta voglia di rialzarsi e riprendere anche quel turismo all’aria aperta, che ha sempre apprezzato la nostra realtà. Sono certa che i miei cittadini sono già notevolmente sensibili sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti, perché il nostro bellissimo comune appare comunque molto curato. Sarà quindi un’occasione per riscoprire Tredozio".

Alea Ambiente ringrazia per la preziosa collaborazione le associazioni di volontariato del territorio, in particolare i volontari della Protezione Civile di Tredozio.

Quinto Cappelli