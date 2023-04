Di corsa per parchi e giardini con la Diabetes Marathon

Ai blocchi di partenza la decima edizione di Diabetes Marathon, l’edizione ’Dei Parchi’, che si corre domattina in città, iniziativa solidale a favore di adulti e bambini con diabete. Partenza alle 9.30 da piazza Saffi, con percorsi di 10 km e 6,5 km, adatti ad atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie, che attraverseranno parchi e giardini. La prima area verde sarà il Parco della Resistenza, quindi il Parco delle Stagioni, il Parco Incontro, i Giardini Silver Sirotti. Poi i podisti attraverseranno il Parco urbano Franco Agosto. Arrivo in piazza Saffi, per ogni iscritto una maglietta a ricordo dell’evento. Iscrizioni al chiostro di San Mercuriale oggi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 o domattina dalle 7,30 alle 9. Info: www.diabetesmarathon.it