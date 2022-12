Caro bollette, in centro a Forlì le messe di domenica solo in duomo

Di domenica in centro messe solo in duomo

di Alessandro Rondoni

Nel periodo compreso tra il 7 gennaio e domenica 12 marzo le messe domenicali nelle chiese parrocchiali del Centro storico saranno sospese per convergere tutte in Cattedrale, dove le liturgie eucaristiche verranno celebrate alle ore 8.30, 10, 11.15 e 18 e la prefestiva del sabato alle 18. Sarà aggiunta anche una messa domenicale alle 10.30 nella chiesa delle Clarisse di San Biagio in via San Giovanni Bosco 4. Rimane invariata, invece, la celebrazione delle liturgie feriali nelle varie parrocchie, dove continueranno a svolgersi le attività pastorali e di aggregazione giovanile.

A darne l’annuncio, pure attraverso una lettera diffusa alla fine delle messe di Natale, è stato don Nino Nicotra, parroco dell’Unità Pastorale del Centro Storico, che comprende San Biagio, Santa Lucia, San Mercuriale, Ravaldino, Schiavonia e la Trinità. È un cambiamento che riguarderà migliaia di fedeli ed è motivato dal rincaro delle bollette, conseguenza indiretta del conflitto in corso fra Russia e Ucraina.

Come sottolinea don Nino "è considerevole il rincaro dei prezzi di gas e luce, che molti di noi hanno potuto già constatare nelle utenze domestiche. In base alle stime fatte per le nostre parrocchie, gli aumenti delle utenze porterebbero a dover pagare cifre più alte del 100-150% rispetto all’anno scorso. Non ce lo possiamo permettere". Per questo motivo già alcune chiese non hanno acceso l’impianto di riscaldamento o ne hanno ridotto l’uso.

Arrivato ora l’inverno e quindi con i mesi più freddi si è giunti a questa novità e, come spiega ancora il parroco del centro storico, "dopo un approfondito confronto in seno al Consiglio di Unità Pastorale, che riunisce i rappresentanti delle nostre parrocchie e associazioni, si è convenuto che non è opportuno andare avanti così ed è stato quindi deciso di convergere in Cattedrale".

Cambiano pertanto, per due mesi, le modalità di partecipazione alle messe domenicali nelle parrocchie del centro storico e di fronte agli inevitabili ‘campanilismi’ e alle abitudini don Nino esorta a guardare avanti con fiducia. "È una decisione forte – sottolinea il sacerdote –, dettata da una contingenza precisa. Spero che sarà accolta da tutti con un pregiudizio positivo, con spirito di fiducia e responsabilità".

Fra i problemi emersi vi è anche quello legato alla mobilità, specie delle persone anziane, sole o senza mezzi propri, ed è per questo che si sta attivando un servizio navetta per consentire a tutti la partecipazione alla messa domenicale. "Mi rendo conto delle difficoltà derivanti da questa scelta – rimarca il parroco – e, tra queste, quella di tanti anziani di venire in duomo. A tal scopo alcune persone si sono già rese disponibili ad accompagnare in auto a messa chi ha difficoltà di movimento. Chi avesse bisogno di questo servizio o chi volesse rendersi disponibile per l’accompagnamento può contattare la segreteria dell’Unità Pastorale".

Anche questa è una novità, introdotta recentemente a beneficio della comunità del Centro storico: rimarrà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 presso i locali parrocchiali di San Biagio, in piazzetta don Garbin 8, e sarà contattabile telefonicamente ai numeri 0543. 25775 e 351.9551718. La segreteria si occuperà anche di certificati, intenzioni di messe e informazioni, consentendo così ai sacerdoti di dedicarsi più specificatamente all’impegno pastorale. Per sostenerne i costi don Nicotra rivolge un appello "ai fedeli, che avranno così servizi più celeri ed efficienti. Chiediamo a tutti coloro che ne usufruiranno di contribuire, per quanto possibile, al suo mantenimento con un’offerta libera".

La novità della concentrazione delle messe domenicali viene spiegata ai fedeli anche come un segno dei tempi e di un rinnovato cammino comune, fatto pure per compiere gesti di solidarietà, come si sta facendo nelle messe e nelle comunità del centro storico durante le festività natalizie dove, in collaborazione con Caritas e Comitato per la Lotta contro la Fame del Mondo, si raccolgono dolci per duecento bambini e ragazzi di Mariupol colpiti dalla guerra in Ucraina e accolti nel centro di accoglienza di Ternopoli. Un segno di vicinanza a loro e anche di festa per la celebrazione del Natale che, secondo il calendario ortodosso, ricorre il prossimo 7 gennaio.

Fra gli altri avvisi dati da don Nino vi è quello che "a partire dalla metà di gennaio contiamo di riprendere la bella consuetudine della visita alle famiglie per le benedizioni pasquali secondo un calendario che tocchi tutte le zone del centro storico".