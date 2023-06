Di Giovedì arte, antichità e aperitivi nel centro di Castrocaro Terme

Nuovo appuntamento con ‘Di Giovedì arte, antichità, aperitivi’ questa sera nel centro di Castrocaro Terme. Dalle 19 alle 24 il cuore cittadino di piazza Mazzini prenderà vita grazie ai mercatini dell’artigianato e del brocantage con tante proposte creative e manufatti originali, ma anche con gli stand dei prodotti tipici del territorio, autentiche primizie a chilometro zero. Nell’adiacente piazza del Buonincontro spazio ai giovanissimi dai 6 ai 14 anni, dalle 19 alle 22 protagonisti di una mostra scambio di oggetti quali libri, giocattoli, pupazzi, colori, figurine e altro (la partecipazione è gratuita, è necessaria la prenotazione allo 0543.769631 – 3505193970).

Nell’area bambini sono inoltre in programma letture e un laboratorio in lingua rumena e italiana a cura dell’associazione culturale rumena. Gli amanti dello shopping potranno fare acquisti nei negozi, aperti in orario serale. Magari concedendosi un aperitivo o una cena nei bar e ristoranti locali che proporranno menu speciali per la serata. Di Giovedì è organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e proseguirà a cadenza settimanale fino al 24 agosto. Per tutte le info, castrocarotermeterradelsole.traveleventi.

Francesca Miccoli