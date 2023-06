Di nuovo disagi in aeroporto Ritardi e cancellazioni dei voli

Nuovi problemi per i passeggeri dello scalo forlivese, infatti nella giornata di ieri sono due i voli interessati dai disservizi: quello per Pantelleria e quello per Lampedusa. "Avevo la prenotazione per Pantelleria prevista per le 18.45 con Aeroitalia – scrive un lettore – poi il volo è stato spostato alle 7 del mattino. Alle 5.30 del mattino ci presentiamo in aeroporto con altri amici. Alle ore 6.45 ci comunicano che il volo sarebbe partito alle ore 8 per problemi di gestione poi, viene nuovamente comunicato una partenza verso le 9.30. Ma da quel momento non si sa più nulla e mentre scrivo sono le 16.25. Stessa sorte per il volo verso Lampedusa con compagnia sempre Aeroitalia ed i passeggeri ora si trovano qui insieme a tutti noi. Come faremo a fidarci ancora di tale compagnia?".

Un’altra lettrice segnala lo stesso problema: "Siamo stati tutto il giorno in attesa che si trovasse l’ aereo, perché, a detta degli operatori, non c’era nessun velivolo disponibile. Se ci sono compagnie aeree inadatte come Aeroitalia, credo che Forlì se ne debba liberare".

In serata, poi, il volo per Lampedusa è effettivamente decollato, anche se con molte ore di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, mentre quello per Pantelleria è stato addirittura cancellato. "Il volo per Lampedusa – fanno sapere dall’aeroporto – è stato è stato rischedulato alle 19.55 locali con Boeing 737-800 di Aeroitalia. Il volo per Pantelleria, invece, è stato cancellato e i passeggeri sono stati ridiretti in hotel in attesa di partire per la loro destinazione. La cancellazione del volo per Pantelleria è dovuta a dei problemi di equipaggio. I passeggeri sono stati sempre assistiti dal personale incaricato di Forlì Airport".