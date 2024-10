Di Pentima (FdI): "Sanità, c’è molto da fare. Si adeguino gli stipendi"

Maria Gabriella Di Pentima, candidata all’assemblea legislativa nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre, presenta le motivazioni che l’hanno spinta a "scendere in campo". E a sua volta la deputata Alice Buonguerrieri ha spiegato perché il partito di Giorgia Meloni punta su di lei nel collegio di Forlì-Cesena: "Se dovessi raccontare di Gabriella ci vorrebbe una giornata – ha esordito la presidente provinciale di FdI –. È avvocato, con esperienza ultra trentennale, specializzata nel diritto sanitario, sport e famiglia. Temi molto rilevanti anche in àmbito politico. È presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Forense ed è stata direttrice della scuola forense nonché è autrice di pubblicazioni. Potrà aumentare ed espandere il consenso di Fratelli d’Italia, perché è una figura di riferimento di vari mondi".

Spiegando poi come l’impegno di Maria Gabriella Di Pentima "anche rispetto alle altre candidature" confermi come il partito "sia attrattivo nei confronti della società civile, da cui proviene Gabriella". La stessa, del resto, della candidata presidente della coalizione di centrodestra, la civica Elena Ugolini.

Vari gli àmbiti in cui intende spendersi Di Pentima in Regione, se sarà eletta, a partire dalla sanità. "Dove ci sarebbe molto da fare – spiega la candidata al consiglio regionale –. Bisogna intervenire per modificare gli assetti, tenendo conto anche delle esigenze del personale sanitario". Inserendo poi tra le migliorie la formazione e l’adeguamento degli stipendi. Altro tema importante, quello della famiglia: "Attorno alla quale devono ruotare tutti i servizi", afferma Di Pentima. Lo sport, nel pensiero della candidata, deve essere accessibile a tutti e a tutte le età. "Per quanto riguarda le aziende – spiega la candidata – non è più rinviabile la semplificazione e la deburocratizzazione. Non si può attendere oltre per metterci meno, dobbiamo farlo".

Infine, il tema dell’alluvione e della sicurezza del territorio. "Va rivisitata tutta la gestione dei fiumi – spiega Di Pentima –, va eseguita una vera prevenzione. Puliti i corsi, mantenerli, realizzare le casse di espansione là dove servono". La candidata di Fratelli d’Italia assicura che sarà presente sul territorio per ascoltare le esigenze delle persone e farle proprie nel rapporto con la Regione.

Matteo Bondi