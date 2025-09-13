Di Pilato torna da comandante provinciale: "La sicurezza per le persone è il primo obiettivo"

Torna a Forlì dopo sette anni, ma stavolta nel ruolo apicale di comandante provinciale dei carabinieri: il colonnello Gianluigi Di Pilato, 55 anni, pugliese d’origine, da tre giorni s’è insediato negli uffici di corso Mazzini. Subentra al colonnello Samuele Sighinolfi.

Nell’Arma dal 1991, Di Pilato proviene da Ravenna, dove negli ultimi tre anni ha retto il comando del reparto operativo (nei quattro anni precedenti aveva diretto la stessa sezione di Fermo). Di Pilato era stato a Forlì come comandante di Compagnia dal 2013 al 2018.

"Sono orgoglioso di questo incarico – ha detto ieri Di Pilato durante la sua presentazione ufficiale –. Prossimità, ascolto e collaborazione, sono fondamentali per una sicurezza percepita da tutte le persone, che devono potersi muovere liberamente senza incappare in situazioni spiacevoli. Vengo a lavorare in un ambiente sano, un territorio composto da gente sana e operosa, che ha sempre mostrato collaborazione con le forze dell’ordine e le istituzioni. Le alluvioni hanno senz’altro messo in ginocchio molti cittadini – sottolineato Di Pilato –, e questo potrebbe dare l’occasione a forme di criminalità di inserirsi nel territorio, soprattutto sul piano economico, cosa che dobbiamo a tutti i costi prevenire".