Di venerdì caddero quelle bombe

Proseguono gli eventi organizzati per il 79° anniversario della liberazione della città (1944 -2023).

Questa sera alle 20.30 alla sala multimediale San Luigi di via Luigi Nanni 14, proiezione del film ’Italian Victory 1944-45’, filmati del passaggio del fronte in Romagna nelle riprese dei cineoperatori alleati.

Domani, con ritrovo e partenza alle 10 da piazza Saffi, di fronte all’abbazia di San Mercuriale, si svolgerà la seconda camminata alla scoperta dei luoghi bombardati il 25 agosto e il 10 dicembre 1944, condotta da Gabriele Zelli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Forlì, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dalla sezione locale dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra.

L’itinerario inizierà dalla piazza principale della città che fu centro dei lanci delle bombe dei 23 bombardieri dell’aviazione alleata durante un’azione, avvenuta il 25 agosto 1944, giorno di mercato, che fece registrare oltre settantacinque morti civili e centinaia di feriti.

La camminata proseguirà nei luoghi colpiti dal bombardamento tedesco del 10 dicembre 1944, come via Merenda, dove in seguito alla distruzione dei Palazzi Merenda e Albicini morirono un quarantina di soldati alleati e una famiglia forlivese con tre bambini. Partecipazione libera. Info: Zelli: 3493737026.