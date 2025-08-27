Fuga dall'ateneo
Fuga dall'ateneo
27 ago 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
Diabete, lotta grazie alla lotteria: più dietisti e psicologi per i malati

Il piccolo Dylan (a destra). , il fratello Bryan e il loro cane addestrato per il controllo della glicemia: mostrano i biglietti della lotteria

Per approfondire:

La malattia non va in vacanza, ma la solidarietà nemmeno. Con questo spirito nasce ‘Diabete Beach 2025’, la lotteria solidale di Diabete Romagna Onlus che unisce premi e sostegno a chi convive con il diabete. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia che accompagna ogni giorno chi ne è colpito e finanziare progetti capaci di migliorare la qualità della vita dei malati. I fondi raccolti serviranno a garantire supporto psicologico per adulti e bambini, la presenza di dietisti e podologi nei reparti della Romagna, campi scuola dedicati alle famiglie con piccoli diabetici e assistenza medica a domicilio.

Partecipare significa contribuire a queste attività ma anche concorrere all’estrazione di 50 premi, tra cui un buono spesa da 500 euro, un trattamento professionale di igiene orale e sbiancamento, una bicicletta e molto altro. Il meccanismo è semplice: con una donazione di 5 euro si riceve un biglietto valido per l’estrazione finale. Una donazione di 100 euro, che corrisponde a 20 biglietti, permette ad esempio di garantire a un paziente adulto di accedere a quattro colloqui di sostegno psicologico. La lotteria si concluderà il 19 settembre con il sorteggio dei numeri vincenti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.diabeteromagna.it.

