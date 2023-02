Diabete, malati in scena a Modigliana

Domani alle 20,30 al nuovo ’Teatro dei Sozofili’ di Modigliana andrà in scena ‘L’insostenibile dolcezza del vivere’. Lo spettacolo, per la regia di Denio Derni, è stato realizzato per e con le ragazze e i ragazzi seguiti dal servizio di diabetologia pediatrica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e le loro famiglie. Lo scopo del progetto è sensibilizzare i ragazzi affetti da questa malattia e prevede ragazze e ragazzi diabetici che raccontano le loro storie accompagnati dalle testimonianze dei genitori.