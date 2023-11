Diabete, oggi e domani riecco le piazze solidali

Oggi e domani i volontari di ’Diabete Romagna Onlus’ tornano nelle piazze in occasione della ’Giornata Mondiale del Diabete’ che in tutto il mondo si celebra il 14 novembre. (La data corrisponde a quella di nascita del professor Banting, che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921).

"I prodotti solidali che porteremo nelle piazze quest’anno – informa un comunicato di Diabete Romagna onlus – saranno letteralmente magnetici; infatti sono state realizzate dall’Associazione delle calamite, con impresse frasi significative che si potranno attaccare in casa e in ufficio e che, in cambio di una donazione, permetteranno a chi vorrà di sostenere i nostri progetti a favore di adulti e bambini con diabete".

Nel Forlivese i banchetti saranno presenti a Forlì in dieci presidi, tra i quali all’ospedale Morgagni Pierantoni, padiglione Allende. Altre postazioni presenti a Forlimpopoli, Meldola, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia.

Nel dettaglio, per info: https:bit.lygiornatamondialedeldiabete, info@diabeteromagna.it e 3881613262.