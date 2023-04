Diabetes Marathon: 10ª edizione nei parchi

Si svolgerà domenica 16 aprile la Diabetes Marathon. È ancora possibile iscriversi fino a domani con tariffa agevolata di 10 euro per camminatori o corridori non competitivi e di 15 euro per i runner competitivi. Regolamento e iscrizioni su diabetesmarathon.it. Diabetes Marathon sposa l’ambiente e la sua decima edizione si veste dei colori della natura attraversando, con i suoi percorsi adatti a tutti, atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie, i parchi e i giardini più belli di Forlì. Un invito, quello di Diabetes Marathon dei Parchi 2023, a rimanere solidali e a sostenere i progetti di Diabete Romagna godendo della bellezza che solo lo sport, la natura e lo stare insieme sanno regalarci. I parchi attraversati saranno Parco della Resistenza, delle Stagioni, Parco Incontro e infine il parco urbano Franco Agosto.