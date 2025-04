In 3.000 alla Diabetes Marathon di Forlì

Forlì, domenica 6 aprile - La dodicesima edizione della Diabetes Marathon, che ha preso il via questa mattina in piazza Saffi, ha saputo coinvolgere partecipanti da tutta Italia per una grande manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione su una malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, adulti ma anche bambini.

Percorso e partecipazione

Il sorriso dei volontari di Diabete Romagna, delle associazioni amiche, delle protezioni civili, del personale dei vigili urbani dedicato alla cura e alla realizzazione di un percorso che, partendo da Piazza Saffi, ha attraversato Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del San Domenico.

Il ricavato è di circa 45.000 euro grazie agli oltre 3000 partecipanti. Il ricavato della manifestazione contribuirà a migliorare la vita di adulti e bambini con diabete finanziando personale sanitario, strumentazione e campi formativi per famiglie.

Risultati della gara

Prima classificata per la 10 km femminile è Maria Rosaria Valente, seconda Celeste Ferrini, terza Nicoletta Valdinocci; primo classificato per la 10 km maschile Sintoni Riccardo, secondo Fabio Pagliai, terzo Gabriele Perugini.

Corner della prevenzione

Numerosi anche i partecipanti che si sono recati al corner della prevenzione del Diabetes Marathon Village, dove le infermiere della diabetologia di Forlì, i farmacisti di Forlifarma e i volontari dell’associazione hanno misurato la glicemia e in collaborazione con la Wellness Foundation hanno potuto valutare il proprio stile di vita.