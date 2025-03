Diabetes Marathon: appuntamento in piazza il 6 aprile, già aperte le iscrizioni online

Diabetes Marathon torna a colorare Forlì di solidarietà e a sensibilizzare su questa malattia che colpisce in Romagna 78.000 persone. Anche quest’anno la cornice dell’evento sarà piazza Saffi, che accoglierà i partecipanti e il Diabetes Marathon Village con stand dedicati alla prevenzione, all’animazione e alle aziende amiche. L’appuntamento è per il 6 aprile alle 9,30 ma è già possibile iscriversi online. Il percorso si snoderà attraverso il verde dei più importanti parchi della città e sarà dedicato ai podisti competitivi, ai camminatori, alle famiglie e a chiunque voglia passare una giornata all’insegna del piacere dello stare insieme in maniera sana e benefica per sé e gli altri.

Ai partecipanti verranno consegnata la maglia dell’evento e un pacco gara con i prodotti delle aziende amiche, oltre al servizio ristoro, sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con le protezioni civili del territorio e le numerose associazioni. La partecipazione permetterà a Diabete Romagna di essere a fianco di adulti e bambini fragili del territorio grazie ai progetti di sostegno ai pazienti nelle diverse fasi della vita in compagnia di questa delicata patologia cronica.