Diabetes Marathon, corsa di solidarietà per le vie della città

Tolto il velo ieri, nella sala del consiglio comunale, sulla 10ª edizione della ‘Diabetes Marathon dei Parchi’ in programma domenica 16 aprile: il più grande evento riguardante il diabete che si tiene in Italia.

"Così importante per ricchezza del programma e partecipazione – ha dichiarato Daniele Mezzacapo, assessore allo sport del Comune di Forlì che patrocina l’evento – che si svolge lungo le vie e nel cuore della città e abbiamo intenzione di portare avanti nei prossimi anni". La competizione partirà e arriverà in via piazza Saffi alle 9.30 e presenta la possibilità di partecipare alla prova competitiva, di 10 km, e a quella amatoriale di 6,5 km. Ciro Costa, presidente di Trial Romagna, che collabora all’organizzazione sportiva ha poi precisato che "è stato adottato un percorso non troppo lungo per dare la possibilità a tutti di partecipare". Wiliam Palamara, presidente della Diabetes Marathon, ha sottolineato come il percorso sia stato ritoccato "per sposare la tendenza Green attraversando le zone verdi di Forlì". Maurizio Rizzoli, Direttore di Endocrinologia della Ausl ha rimarcato che "per sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di diabete e per sostenere le persone che convivono con questa malattia la Diabetes Marathon è una manifestazione capace di coinvolgere il pubblico più diverso".

Nata nel 2014, in nove edizioni la manifestazione ha visto la partecipazione di 30mila iscritti, con l’edizione del 2022 alla quale hanno preso parte quasi tremila podisti.

"Il nostro impegno, in veste di testimonial e nel comitato organizzatore, è rivolto alla raccolta di fondi, per la ricerca e l’assistenza, oltre a quelli versati dai partecipanti, tramite un passa parola che ci ha dato sempre ottimi risultati", ricorda Matteo Spada, uno dei numerosi volontari, impegnati nella messa a terra dell’evento. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 13 aprile, online sul sito https:bit.lydiabetesmarathon2023 ed al Bar Stefano di Via Bolognesi. Tra le vie che toccherà la corsa, corso della Repubblica, piazzale della Vittoria, i viali Spazzoli, Bologna e Risorgimento, e poi le vie Moro, Angeloni, Anna Frank, Carini, Ribolle, Viale dell’Appennino con l’attraversamento del Parco della Resistenza.

Franco Pardolesi