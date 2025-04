Diabetes Marathon. Tremila partecipanti, raccolti 45mila euro

Un fiume di 3000 partecipanti colorato – soprattutto d’azzurro come le maglie della manifestazione – ieri ha attraversato i parchi più belli di Forlì per una mattinata all’insegna del movimento (corsa o camminata) ma soprattutto della solidarietà e della sensibilizzazione verso una malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone fra adulti e bambini. È stato il fiume della Diabetes Marathon, arrivata alla 12ª edizione, che ha coinvolto la città di Forlì e che ha lanciato un importante messaggio: di diabete non si guarisce, ma insieme si può passare da essere vittime di questa subdola malattia a promotori di un progetto di vita di cui il diabete fa parte non più come un nemico, ma come un compagno con cui imparare a convivere al meglio, senza nasconderlo o sottovalutarlo.

Per riuscirci, saranno molto importanti i 45.000 euro raccolti e che contribuiranno a migliorare la vita di adulti e bambini diabetici, finanziando personale sanitario, strumentazione e campi formativi per famiglie.

Sono tante le storie significative di chi ha vissuto la piazza della Diabetes, come quella di Stella a cui è capitato in sorte il pettorale 95, come l’anno in cui ha scoperto, da giovane mamma, che la sua piccola bimba di pochi mesi avrebbe dovuto convivere con il diabete a vita. Sono passati 30 anni da quel giorno e ora quella bimba è una volontaria dell’associazione e un medico che offre a chi incontra un diverso modo per guardare la vita.

Se lo scopo dell’evento era a dir poco lodevole, bellissimo è stato il percorso studiato: sia quello di 10 chilometri, sia quello da 6,5. Un percorso che, con partenza in una mattinata fresca ma soleggiata da piazza Saffi, ha attraversato parco della Resistenza, parco delle Stagioni, parco Incontro, i giardini ‘Silver Sirotti’, parco ‘Franco Agosto’ e giardino dei Musei San Domenico per fare ritorno in piazza Saffi. Un tragitto che, fra l’altro, non ha impattato in modo fastidioso sulla viabilità cittadina, anche grazie al lavoro degli uomini della Polizia municipale e dei volontari posizionati ad ogni svolta e a tutti gli incroci.

Nella 10 chilometri maschile competitiva il primo classificato è stato Riccardo Sintoni con il tempo di 33 minuti e 43 secondi, secondo Fabio Pagliai con 34’ 24’’ e terzo Gabriele Perugini che ha chiuso con 34’31’’. Nella 10km femminile a prevalere è stata Maria Rosaria Valente con 40’01’’, seconda si è classificata Celeste Ferrini con 40’54’’ e terza Nicoletta Valdinocci con 42’37’’.

Numerosi poi i partecipanti che si sono recati nello spazio dedicato alla prevenzione del Diabetes Marathon Village, dove le infermiere della diabetologia di Forlì, i farmacisti di Forlifarma e i volontari dell’associazione hanno misurato la glicemia e in collaborazione con la Wellness Foundation hanno potuto valutare il proprio stile di vita.

