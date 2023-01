Diabolik ora parla romagnolo, premio nazionale alla Fumettoteca di Forlì

Forlì, 30 gennaio 2023 – Si chiama Diabolic, con la ‘c’ e parla in dialetto romagnolo. Si tratta della pubblicazione a cura della fumettoteca Alessandro ‘Calle’ Callegati che ha tradotto in lingua di Romagna il celeberrimo fumetto Diabolik, creando una personalissima parodia e, per il suo lavoro, ha anche ricevuto un riconoscimento al Premio letterario nazionale dedicato ai dialetti, ‘Salva la tua lingua locale’, nella sezione ‘fumetto edito’. La Fumettoteca Regionale si è classificata terza proprio grazie al suo ‘Diabolic - Il Diabolik romagnolo’.

La cerimonia di premiazione per la consegna dei premi si è svolta il 26 gennaio nella sala della protomoteca nel palazzo del Campidoglio a Roma, alla manifestazione hanno preso parte i vincitori ed esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni.

"Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di questo riconoscimento nazionale – sottolinea Gianluca Umiliacchi direttore della Fumettoteca – che testimonia il grande lavoro professionale di volontariato che da oltre 12 anni portiamo avanti. Questo è un patrimonio culturale che appartiene alla comunità, alla città come al suo territorio, infatti, ha in sè il valore di una città e di un territorio che sostengono attività culturali di inclusione sociale con proposte nuove e innovative, che aprono nuove porte e nuove possibilità di partecipazione attiva e creano nuovi mondi per i cittadini/spettatori che incontrano questo valore".

Le copertine realizzate dal disegnatore forlivese Maurizio ‘Ber’ Berdondini racchiudono la breve storia realizzata dallo stesso Gianluca Umiliacchi di Forlì e poi adattata al dialetto romagnolo dallo studioso Maurizio Balestra, dell’associazione dialettale ‘Te ad chi sit e fiol?’ di Cesena. Contestualmente sono state realizzate anche delle cartoline che riportano riproduzioni delle copertine realizzate da Berdondini, stampate in collaborazione col ‘Circolo Filatelico Numismatico Forlivese’.

‘Diabolic’ è il primo Diabolik dialettale mai realizzato ed ha preso vita con il benestare della casa editrice Astorina. Chi vuole leggerlo può farlo collegandosi al sito ufficiale della fumettoteca dove è possibile scaricarlo gratuitamente (l’hanno già fatto oltre 500 lettori). Per conoscere dettagliatamente le molte iniziative della fumettoteca Callegati si può chiamare il numero 339.3085390, scrivere alla mail [email protected] - o collegarsi al sito web www.fanzineitaliane.it/fumettoteca dove è possibile seguire anche i numerosi eventi online della realtà forlivese.

s.n.