Dialetti romagnoli: trebbo a più voci

Questa sera alle 20,45 a Forlimpopoli, presso la sede dell’Auser in Via Ho Chi Min 28, organizzata dall’Auser in collaborazione con l’Istituto Friedrich Schürr di Santo Stefano (Ra), di tiene l’incontro ’Dialetti di romagna: trebbo a più voci’. Quattro dialetti

a confronto in un interessante incontro

di poesia e prosa dialettale da diverse zone

della Romagna,

con la partecipazione di: Alfonso Nadiani

da Cassanigo (Faenza), Maurizio Balestra da Cesena, Nadia Galli da Ravenna, Gianni Broccoli, chitarrista cantautore da Montilgallo di Longiano.

Coordina la serata Carla Fabbri, Presidente

della Friedrich Schürr Aps. Al termine momento conviviale. Ingresso libero e gratuito.