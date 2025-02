Dialetto, alle 21 gli Amici del Teatro di Cassanigo

Stasera alle 21, presso la Sala parrocchiale ‘Stefano Garavini a San Martino in Villafranca, (via Lughese 135), la Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo mette in scena ‘Che sgnurón... ad’ che sgrazié, d’mi zèj Jusafi’, farsa in tre atti tratta da ‘E cmânda la Fränza’ di Pitteri-Fariselli, con adattamento e regia di Alfonso Nadiani. Ingresso 7 euro, omaggio per i giovani fino a 14 anni (info e prenotazioni 348.7443860; printservicefc@yahoo.com). La commedia, ambientata nei primi anni ’50, esplora i conflitti e le riconciliazioni di una famiglia contadina in seguito all’arrivo inaspettato di un ospite.