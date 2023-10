Dialetto, corso per principianti a Villanova

Partirà questo martedì il primo Corso di dialetto romagnolo per principianti. Gli incontri per imparare la lingua ‘straniera’ della Romagna si terranno al bar latteria Roby & Roy a Villanova, in viale Bologna 309 (tutti i martedì dalle 19 alle 20.30), con il patrocinio dell’associazione Friedrich Schürr, nata nel 1996 con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale del dialetto.

Dopo il successo dell’edizione faentina e imolese ancora in corso, arriva anche a Forlì ‘Aperitreb’, strutturato come un corso di lingua straniera, con la possibilità di fare l’aperitivo: ‘scultê (listening), scòrar (speaking), lèzar (reading), scrìvar (writing) e capì (comprehension), senza trascurare etimologia, pronuncia e grammatica, spesso molto diverse da quelle italiane.

I partecipanti potranno avere una dispensa con le schede delle lezioni e una serie di contenuti audio (letture, canzoni, traduzioni) mirati all’apprendimento. Il corso è pensato per dare una infarinatura sui rudimenti della linguistica romagnola, prestando attenzione anche alle specificità dell’area forlivese, e verrà tenuto da Fabrizio Barnabè (studioso, musicista e autore in lingua romagnola), con Alberto Giovannini (insegnante e musicista).

"Il romagnolo è una lingua meravigliosa che rischia di morire – dichiara Fabrizio Barnabè – e sentivamo la necessità di offrire anche un corso-zero per la nostra lingua locale a tutte quelle persone per cui il romagnolo è di fatto una lingua straniera, ma vorrebbero impararne i primi rudimenti con la giusta leggerezza e la necessaria serietà". I posti sono limitati (per prenotarsi telefonare allo stesso Fabrizio Barnabè: 3391669806).

Gianni Bonali