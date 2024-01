Dialetto da tramandare. Radames e Nivalda:: "I nostri mille incontri sulle tradizioni"

Radames Garoia e Nivalda Raffoni sono una coppia anche nella vita: sposati da 52 anni, entrambi in pensione e appassionati di dialetto fin dalle prime esperienze nelle compagnie dialettali negli anni ‘70.

Radames e Nivalda, domani saranno mille incontri dedicati alle tradizioni e al dialetto. Che effetto vi fa?

"La nostra è un’attività amatoriale che ci porta in giro per la Romagna a parlare di quelle tracce di civiltà contadina che ancora rimangono e a recitare in dialetto racconti e componimenti nostri e dei tanti poeti romagnoli, contemporanei o scomparsi, che hanno lasciato un patrimonio inestimabile".

Quando avete iniziato?

"Nel 2010, con la prima presentazione del libro ‘Una volta in campagna’, testimonianze e immagini di lavori e vita contadina in campagna fino agli anni ’50, contenente diverse poesie di Ruffillo Budellacci, che abbiamo letto nell’occasione. Poi Gabriele Zelli ci ha chiesto di presentare il libro tante altre volte, da lì le serate si sono moltiplicate, così come gli argomenti trattati. Serate che, negli anni a seguire, sono aumentate progressivamente, con una media di circa 80-90 all’anno, fino ad arrivare al considerevole numero di 105 proprio nel 2023".

Quasi una ogni tre giorni. Quali sono gli argomenti che trattate nelle varie serate?

"Si va dalle tradizioni popolari, legate al mondo della campagna, che, prevalentemente coincidono con i principali santi del calendario, ai trebbi dialettali con altri dicitori o poeti. Anche serate umoristiche in cui prevalgono l’allegria e il buonumore, fino ad incontri in cui prevale il lato culturale e storico: per esempio, sono stati tanti quelli svolti per il centenario della Grande guerra. Fino a ricordare i grandi poeti del passato, come Aldo Spallicci, Olindo Guerrini e, più recentemente, Mario Vespignani e Marino Monti".

Quali sono stati gli incontri più emozionanti?

"Quelli che organizziamo nelle case di riposo. Hai davanti 20-30 sedie a rotelle sulle quali sono seduti anziani con disabilità fisiche e mentali, demenza senile in primis. Solo alcuni partecipano all’argomento che proponiamo, ma per noi è sempre una gratificazione riuscire a portare un sorriso e una carezza a chi ha iniziato una via senza ritorno. E alla fine molti ci vogliono stringere la mano. È molto più quello che riceviamo di quello che diamo".

In questi mille incontri ci sono anche quelli con le scuole?

"No, quelli sono a parte. Sono circa 200 quelli svolti nelle scuole elementari per far conoscere ai bambini il modo di vivere dei nostri avi e per cercare di divulgare il nostro dialetto. In questi incontri cerchiamo di farli incontrare con ‘I burdell e la scôla d’una vôlta’ anche attraverso le immagini del nostro archivio, composto da oltre 4.000 fotografie".