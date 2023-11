Dialetto e tradizioni da riscoprire

Questa sera alle 20.45, al teatro Maria Graffiedi in via Veclezio a Vecchiazzano, la compagnia Piccola Città di Ravenna metterà in scena la commedia dialettale ’E cungres’, tre atti brillanti di Gica. Ingresso 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: 347.8742306.

Domani sera alle 15, invece, presso il circolo Acli della parrocchia di Villagrappa, in via del Braldo a Forlì, nell’ambito delle iniziative ’Caffè per tutti’, si svolgerà un incontro dal titolo ’I burdel e la scòla d’una volta’. Si parlerà di bambini e della scuola di una volta, come si imparava un mestiere, dei lavori nei campi, di bambini garzoni, giocattoli e giochi di strada, e tanto altro ancora. Presentano Radames Garola e Nivalda Raffoni con intermezzi musicali di Claudio Molinari. Ingresso gratuito e libero con un momento conviviale al termine.