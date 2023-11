Diario forlivese del soldato inglese. Morto a 100 anni un militare che visse in città (tra feste e spari)

"È morto a Londra a 100 anni Tom Parkinson, un soldato inglese che ha lasciato un diario contenente anche dei ricordi su Forlì in circostanze che possono sembrare strane, dato che giunse in città a guerra finita per ‘ripulire’ ciò che era rimasto da fare. Reclutato a 19 anni nel 1942, venne spedito sul fronte nordafricano prima di sbarcare in Sicilia nel luglio del 1943. Poi via via, quasi sempre sulla sua motocicletta, eccolo farsi strada verso Anzio, Montecassino e la Toscana".

Le parole sono di Alfio Bernabei, ex corrispondente dell’Unità, scrittore e storico di origine dovadolese residente a Londra (presentato recentemente a San Benedetto in Alpe il suo ultimo romanzo ‘L’estate prima di domani’), che ammette di essere rimasto sorpreso nell’apprendere episodi sul ritorno di soldati inglesi in Romagna dopo la guerra.

"Pensavo – ammette Bernabei – che dopo la Liberazione dell’aprile 1945 gli Alleati avessero dato addio definitivo anche a Forlì. Invece Parkinson racconta come dopo essere tornato a Londra nell’ottobre del ‘45, tre settimane più tardi ricevette un telegramma che gli ordinava di presentarsi ‘al parcheggio veicoli numero 38 di Forlì entro il 31 novembre’. E li arrivò dopo tre giorni di viaggio in treno". Con quale compito "tralasciato dagli storici?" I soldati alleati erano incaricati di occuparsi dei veicoli che gli eserciti si erano lasciati dietro. "Parkinson scrive che, al suo arrivo a Forlì in una giornata umida e nebbiosa, si ritrova al quarto piano di quello che era stato un vecchio ospedale per bambini con la luce procurata da mezzi di fortuna e niente acqua calda. Dorme sul pavimento. Insieme ad altri soldati comincia il suo lavoro intorno all’aeroporto. Si tratta di smontare i carri armati inglesi chiamati Churchill per rispedirli in Inghilterra e quelli americani chiamati Shermans per ottemperanza a quella che descrive la norma ‘Lease and Lend’, che a suo dire comporta la restituzione dei veicoli agli americani proprio come se fossero stati presi in prestito".

A fare opera di manovalanza sono dei prigionieri tedeschi sotto supervisione degli inglesi. Durante questo lavoro, un soldato tedesco rimane intrappolato sotto un carro armato. Parkinson gli offre una sigaretta, mentre lo portano in ospedale. Il giorno dopo muore. Bernabei ha trovato nel diario altri episodi avvenuti a Forlì che avrebbero potuto finire con dei morti. "Una notte a Parkinson viene ordinato di sparare contro dei ladri che si sono intrufolati tra piccoli veicoli chiamati ‘snowmen’, per rubare i copertoni usati anche per macchine Fiat dei forlivesi. I colpi finiscono per crivellare i muri di una casa dove la gente dorme. Un altro incidente a Forlì rischia di sfociare in uno scontro sanguinoso. Un venerdì di gennaio del 1946 gli inglesi organizzano una festa da ballo ‘con tutte le ragazze locali invitate e una bella orchestra’. All’uscita improvvisamente i partecipanti vengono accolti da una ‘tempesta di fuoco’ proveniente dall’edificio di fronte. Un’imboscata? I festaioli battono in ritirata. Poi si scopre che a sparare all’impazzata sono stati soldati polacchi per vendicarsi del fatto che nessuno li aveva invitati. Se i soldati inglesi fossero stati armati, avrebbero certamente risposto al fuoco come ai tempi della guerra". Il libro di memorie di Parkinson si conclude con il suo addio a Forlì e il ritorno in Inghilterra il 15 marzo 1946.

Quinto Cappelli