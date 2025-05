Dibattiti, musica e preghiera. Cl apre alla città con ’Event-One’: 3 giorni nel nome di don Ricci

Dal 29 al 31 maggio la Compagnia delle Opere Romagna (Cdo) insieme al Centro Culturale don Francesco Ricci organizzano l’iniziativa ‘Event-One – Sperare è ricominciare’, in piazzetta della Misura, con dibattiti, musica e laboratori per i piccoli. "La manifestazione – spiega Luca Lombardi, direttore del Cdo, che riunisce imprenditori, non profit e professionisti – nasce nell’ambito del movimento di Comunione e Liberazione (Cl) che, attraverso le sue diverse forme espressive ha sentito il desiderio di proporsi alla città con una serie di eventi".

A inaugurare l’iniziativa la santa messa questa sera alle ore 19, nella chiesa di San Filippo Neri, per commemorare il 34° anniversario della scomparsa di don Francesco Ricci, pioniere della diffusione del movimento a Forlì. La liturgia sarà celebrata dal vescovo Livio Corazza.

Si prosegue domani dalle 18 con ‘La crepa e la luce’, un incontro con lo scrittore Nicola Campagnoli. Alle 21, è in programma ‘Tra la terra e il cielo’ offerto da Walter Gatti, che ripercorrerà i brani più celebri di Claudio Chieffo, in occasione degli 80 anni della nascita del cantautore. È prevista la partecipazione di Benedetto Chieffo, figlio dell’artista.

"Il tema al centro dell’evento è quello del lavoro – dichiara Massimiliano Montalti, presidente della Cdo –. Abbiamo creato un manifesto che è stato presentato in Senato qualche mese fa e che cercheremo di portare in più contesti possibili". Sabato 31 alle 10.30 verrà proposto l’incontro ‘Ridare senso al lavoro’, con interventi di Paolo Venturi, direttore Aiccon, Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, Antonio Montanari, presidente del Gruppo Martini ed Emanuele Frantoni, co-direttore di Vrai Lab. Modera Paolo Casadei, amministratore di Zal Telecomunicazioni. Alle 15.30 verrà aperto lo spazio gioco ai giardini Orselli con laboratori per diverse fasce d’età. Alle ore 16 in piazzetta San Carlo prenderà il via la mostra ‘Nelle vene della storia cosa non è inferno’ con testimonianze da Auschwitz a cura di Gioventù Studentesca Forlì. Si prosegue alle 18 con ‘Testimoni di speranza artigiani di pace’ con Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli e in collegamento l’arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca, Paolo Pezzi. La giornata si chiude con musica e ospiti dalle ore 21. Durante la serata verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria della scuola ‘La Nave’.

"Don Francesco Ricci ha sempre creduto nella libertà e ha portato avanti con grande tenacia la sua opera di solidarietà verso i più fragili – sottolinea il vescovo Livio Corazza –. Il tema del lavoro, che potrebbe sembrare superato, in realtà ci mette di fronte a sfide estremamente attuali, soprattutto con l’avvento dell’intelligenza artificiale". Domani dalle 17.30 e sabato dalle 16.30, in piazzetta della Misura, saranno attivi anche gli stand gastronomici. "Oggi circa 6 milioni di lavoratori vivono in condizioni di povertà – conclude il sindaco Gian Luca Zattini –. Occorre impegnarsi per garantire un riconoscimento economico adeguato e orari di lavoro che siano compatibili con la vita familiare. Al tema dell’occupazione si lega anche quello della denatalità, che rappresenta ormai l’emergenza più urgente". Info: www.eventoneforli.it/. Valentina Paiano