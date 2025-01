Dibattito alla Fiera con l’assessore all’agricoltura Mammi

I semi per la produzione delle barbabietole e, da queste, dello zucchero: è su questa filiera che ci si concentra stasera alle 20.30 nella Sala Europa della Fiera (via Punta di Ferro 2). Parteciperà al dibattito Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, con il direttore generale dell’assessorato Valtiero Mazzotti. Tra gli altri, Alberto Lipparini (direttore Assosementi); Aproniano Tassinari, presidente nazionale Uncai; Giuseppe Carli, Kws Italia. L’appuntamento sarà in diretta streaming su www.agrilinea.tv e in seguito sul Canale 14 del digitale terrestre.