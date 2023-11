Dibattito sul futuro dell’alimentazione

Oggi alle 16.30 presso l’ex cinema Mazzini, in corso della Repubblica 88, il prof. Giulio Marchesini Reggiani, dell’Università di Bologna, interverrà su ’Il futuro dell’alimentazione’. L’incontro conclude il ciclo di conversazioni intitolato ’Ascoltare il battito delle Terra’, proposto dall’Associazione Culturale San Mercuriale, presieduta da Paolo Dell’Aquila. "Vedremo come anche l’alimentazione impatti sul clima - spiegano gli organizzatori - e come alcune ultime novità alimentari rappresentino possibili soluzioni non solo per la fame del mondo, ma anche per diminuire l’emissione di Co2 e l’utilizzo dell’acqua". Gli incontri sono stati proposti con il patrocinio del Comune di Forlì, dell’ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna e della diocesi di Forlì-Bertinoro.