Dibattito sul futuro "Proposta politica nuova"

’Forlì: pensare il futuro’: questo il titolo del ciclo di incontri organizzati dal gruppo consiliare Forlì e Co. A presentare l’iniziativa Federico Morgagni e Giorgio Calderoni, che ne hanno illustrato gli argomenti, scelti allo scopo "di contribuire ad animare il dibattito sulla città del futuro". "Avevamo annunciato il proposito di lavorare, nell’ultimo anno e mezzo di consiliatura, ad un progetto alternativo all’attuale amministrazione – spiega Morgagni –. Si tratta di elaborare una proposta politica nuova attraverso il confronto con il territorio e un’elaborazione condivisa". Gli argomenti scelti per i tre incontri – "ma potrebbero essercene altri in autunno" – vertono il primo sulla pianificazione urbanistica; il secondo su un’analisi dell’architettura razionalista e il terzo sui quartieri.

"Con l’aiuto di tecnici e politici, vogliamo fornire degli strumenti di lettura del piano urbanistico generale – dice Calderoni –. È uno strumento che vige solo nella nostra Regione, che ha l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo con un tetto massimo del 3% rispetto alla situazione del 2018: per Forlì, si tratta di 90 ettari, che andranno giocati bene". E, a proposito del Pug, non è mancata una critica all’attuale amministrazione che, a differenza di altre, è ancora ad una "fase preparatoria", mentre "il comune di Cesena lo ha approvato a febbraio, Bologna ce l’ha, Ravenna è in fase avanzata". Il secondo incontro verterà sulle architetture del fascismo, "in una chiave interpretativa dissonante, quella con cui si studia un patrimonio che non rispecchia più i valori del tempo".

Riguardo all’ultimo incontro, "ci siamo impegnati nella stesura del regolamento dei quartieri e la discussione si è chiusa dicendo che dopo due anni avremmo dovuto fare una verifica – dice Morgagni –. Ebbene, pensiamo che, dopo un anno e mezzo che si sono insediati i quartieri, questa vada fatta". Non è mancata poi una riflessione sulla vicenda della consigliera Sara Samori: "Rappresentiamo l’istituzione e dobbiamo farlo nel modo più nobile – chiosa Calderoni –. Assenze superiori al numero previsto vanno motivate e poi le motivazioni saranno prese in esame".

Questo il calendario degli incontri: mercoledì 12 aprile, ore 17, sala Randi: ’Cos’è il Pug?’. Interventi: Daniele Mezzacapo, vicesindaco; Simona Savini, dirigente del Comune; Camilla Fabbri, presidente ordine degli architetti Forlì-Cesena; Paolo Marcelli, comitato unico delle professioni Emilia-Romagna. Giovedì 4 maggio ’Le architetture del fascismo’; Interventi: Patrizia Battilani e Patrick Leech, dell’Università di Bologna; Andrea Di Michele, Università di Bolzano, Ulisse Tramonti, presidente associazione Atrium. Martedì 6 giugno ’Quartieri e partecipazione’. Interventi: Graziana Bonvicini, coordinatrice Architetti di quartiere, comune di Reggio Emilia; i coordinatori di due comitati di quartiere di Forlì.

Paola Mauti