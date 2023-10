Dibattito sulla violenza di genere Domani si terrà a Forlì-Cesena una giornata dedicata alla violenza di genere, con interventi istituzionali, dibattiti e sessioni su temi come "Per non dimenticare Saman" e "Violenza di genere fisica e psicologica". L'evento è gratuito, ma è necessario registrarsi. Accreditato per 3 crediti formativi.