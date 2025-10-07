Didattica digitale: incontri al via sulla robotica. Città smart ed efficiente: idee in concorso

Da un vecchio asilo a una fucina di idee: al Laboratorio Aperto, negli spazi rinnovati dell’ex Santarelli, stanno per partire, con il sostegno dei fondi europei erogati attraverso la Regione Emilia-Romagna, due iniziative gratuite dedicate a costruire una città più sostenibile e al passo coi tempi. La prima è firmata Maker Dojo, realtà specializzata nella didattica digitale, e propone un ciclo di attività dedicate ai giovanissimi dai 9 ai 14 anni. Cinque appuntamenti, da domani, dalle 15.45 alle 18, per avvicinarsi al mondo della robotica, del coding (programmazione informatica), del tinkering (creazione di oggetti tecnologici con materiali di recupero), dell’elettronica e della stampa 3D. "Il nostro obiettivo – spiega Barbara Bulf di Maker Dojo – è quello di insegnare i linguaggi di programmazione, l’elettronica e l’intelligenza artificiale a scuola ma anche alle famiglie. Per questo abbiamo pensato a incontri, che si possono seguire anche singolarmente. Il desiderio è creare un ambiente dove i giovani possano imparare dagli esperti, sbagliare e aiutarsi".

Gli incontri successivi sono il 24 ottobre, 7, 20, 27 novembre (iscrizioni su www.makerdojo.it/attivita). Parallelamente, lo stesso Laboratorio Aperto lancia, insieme al Comune e ai partner Forlì Mobilità Integrata, Alea e Achab Group, una Call for Innovation, un concorso che invita startup, innovatori, studenti universitari e scuole superiori a proporre soluzioni per una città più efficiente. "Il contest – sottolinea Marco Mulana, innovation officer di Laboratorio Aperto – servirà al territorio per diventare ancora più smart, per innovare i servizi tradizionali e rendere Forlì una città sostenibile". Gli ambiti del concorso spaziano dal miglioramento dei servizi ai cittadini alla gestione dei rifiuti, dall’illuminazione pubblica alla mobilità sostenibile, fino a temi di grande attualità come le emergenze climatiche, la domanda energetica, la crescita demografica e la pianificazione urbana inclusiva. Il concorso si chiude il 31 ottobre. "Il 18 novembre i team finalisti – continua Mulana – parteciperanno a un momento finale dove verranno consegnati i premi: un corso digitale per imparare le tecnologie avanzate per le scuole, 500 euro e un seminario di formazione per gli studenti universitari, infine, startup e innovatori potranno vincere consulenze con esperti e dieci ingressi gratuiti agli spazi di lavoro condivisi di Laboratorio Aperto".

Tutti i dettagli sono su www.laboratorioapertoforli.it.

Valentina Paiano