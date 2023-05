Didattica in Archivio, gran finale per gli studenti

Castrocaro Terme e Terra del Sole vivranno oggi il giorno clou della settimana della didattica in archivio, iniziativa promossa dalla Regione volta a valorizzare e far conoscere il patrimonio documentario attraverso il coinvolgimento degli studenti. Questa mattina nel Palazzo pretorio di Terra del Sole i ragazzi dell’istituto comprensivo saranno chiamati a divulgare l’attività didattica svolta nel corso dell’anno nell’Archivio storico comunale. Alle 9.30 saluti istituzionali, alle 9,45 andrà in scena ‘A piccoli passi nell’archivio’, drammatizzazione a cura degli scolari della primaria Serri Pini. Alle 10.45 proiezione del docufilm ‘Il dialetto archiviato’, basato sulla ricerca e l’analisi dei documenti e delle risorse archivistiche con particolare attenzione a quelli in vernacolo. Tra le esperienze portate a termine anche visite guidate in dialetto al Museo dell’uomo e dell’ambiente. E alle 11.15 proprio l’itinerario guidato al Museo, nel Palazzo pretorio, chiuderà la mattinata, che prevede anche l’esposizione dei disegni artistici dei ragazzi su una selezione di oggetti esposti.

Tutti i materiali realizzati dagli studenti sono pubblicati sul sito regionale del Settore Patrimonio culturale: https:patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.itarchiviquante-storie-nella-storiaprogrammi-qsquante-storie-nella-storia-2023 mentre i video sono visibili sul canale YouTube della manifestazione.