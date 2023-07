Didjin’Oz a Forlimpopoli Torna il festival australiano

Non solo gli appassionati, ormai è di dominio comune che Forlimpopoli a luglio si trasforma nella sede distaccata dell’Australia in Europa con il Didjin’Oz, ovvero il Festival internazionale di Didgeridoo in cui si mescolano arte, viaggi, musica e cultura dall’Australia. ‘Forlimpopoli fa cantare l’Australia’, questa è la traduzione dallo slang australiano di ‘Forlimpopoli Didjin’Oz’ giunto alla sua 21° edizione. Il Festival quest’anno si terrà oggi e domani nell’arena della rocca.

Come sempre il protagonista del festival è il didgeridoo, lo strumento tradizionale degli aborigeni australiani. Tanti saranno gli ospiti internazionali, artisti interpreti di musica suonata col didgeridoo. Oggi saliranno sul palco: Emanuele De Lucia in arte Didjitale, vincitore del contest 2022, Emiliano Tenzi e Yanela Taoi, in arte Onirika, provenienti da Italia e dall’Argentina, Tupa Ruja di Roma e Yogev Haruvi da Israele.

Ricco anche il programma di domani, che vedrà salire sul palco dal Belgio Mirko Bozzetto, dal Giappone Matsumoto Zoku Band e, dall’Australia, i Loonaloop. Oltre alle due serate ricche di concerti, tante saranno le attività collaterali, dai workshop degli artisti domani per proseguire poi domenica mattina, al contest per suonatori di didgeridoo emergenti che si svolgerà sul palco off nel fossato della rocca. Quest’area è destinata a concerti, food truck e il mercatino artigianale di oggettistica etnica e strumenti musicali. E’ confermata la collaborazione col Museo Archeologico ‘ldini’, anch’esso situato all’interno della rocca, dove vi sarà l’esposizione di didgeridoo tradizionali, Bark Painting (dipinti aborigeni su corteccia) e fotografie delle passate edizioni del festival. L’inizio dei concerti è alle 21.

I concerti dell’arena sono a pagamento: i biglietti sono acquistabili su www.vivaticket.com, mentre maggiori informazioni sono reperibili nel sito www.didjinoz.com o sulle pagine social del Festival. L’area esterna con i food truck, il mercatino e il palco off sono a ingresso gratuito, qui le attività iniziano dalle 17 di oggi e dalle 11 di domani. L’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione Entroterre e gode del patrocinio dell’amministrazione comunale.

Matteo Bondi