Dieci lettori gratis all’Astoria Ecco ‘Barbie’, il mito di una bambola

Questa sera arriva in sala l’attesissimo Barbie, di Greta Gerwig. Il film è ambientato fantastico mondo di Barbie Land. Vivere qui significa non solo abitare nel luogo perfetto, ma essere anche perfetti, a meno che non tu stia attraversando una profonda crisi esistenziale... oppure tu sia uno dei Ken. Nel cast del film troviamo Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling in quelli di Ken, ma anche Emma Mackey, America Ferrera e Will Ferrell.

Nuovo arrivo anche Cattiva coscienza, diretto da Davide Minnella. Filippo (Filippo Scicchitano) è un uomo generoso, fedele alla sua fidanzata e avvocato di successo. Ma è davvero possibile che una persona sia così perfetta? Sì, se la tua coscienza si chiama Otto (Francesco Scianna) ed è in grado di controllare ogni tuo movimento, nonché ogni tua scelta. Un giorno, però, Otto arriva in ritardo sul suo posto di lavoro. Basta questo lieve ritardo per far sì che Filippo in una manciata di minuti rovini tutto il suo duro lavoro, mettendo a soqquadro la sua vita. Quel giorno infatti è la vigilia del suo matrimonio e Filippo, sentendosi represso, decide di non seguire i consigli della sua coscienza. L’uomo si è innamorato di un’altra donna, Valentina (Matilde Gioli) e ha completamente perso la testa per lei. Otto si ritrova in difficoltà, perché deve risolvere ogni cosa prima che le Coscienze Superiori se ne rendano conto. Per sistemare il prima possibile e soprattutto al meglio le cose, la coscienza decide di andare sulla Terra per affrontare Filippo faccia a faccia, sperando che l’uomo torni in sé. Ma da vicino il confine tra Bene e Male si rivela essere molto più difficile da vedere: fare gli Esseri Umani è un lavoro davvero complicato, soprattutto se si mette in mezzo l’amore.

Resta in proiezione Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte Uno. Il film diretto da Christopher McQuarrie, è il settimo capitolo della saga action Mission: Impossible. Tom Cruise torna ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Questa volta Ethan insieme alla sua squadra dell’Imf saranno alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: il team dovrà riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma, che si rivelerà essere una minaccia per l’intera umanità. Con il peso del destino del mondo sulle spalle e il futuro appeso a un filo, Ethan e la sua squadra si imbarcheranno per una missione frenetica che li porterà in giro per il mono, mentre cercano di impedire che l’arma finisca nelle mani sbagliate. Questa volta Ethan dovrà scontarsi con un nemico misterioso e molto potente, ma sarà anche tormentato dal suo oscuro passato. La spia si ritroverà di fronte a un’ardua scelta: decidere se sacrificare tutto, comprese le vite di chi gli è più caro, pur di portare a termine la missione.

Ancora in programmazione, infine, anche Indiana Jones e il quadrante del destino che vede Harrison Ford vestire ancora una volta i panni dell’avventuroso archeologo.. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe WallerBridge). La ragazza, un’abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosiddetto Quadrante di Archimede, un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali.