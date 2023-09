Dieci lettori gratis all’Astoria Ecco la Francia di ’Jeanne du Barry’

Un biglietto per il cinema in

In scena il film storico ’Jeanne du Barry’ di Maïwenn che vede protagonista il tormentato Jhonny Depp nei panni del re Luigi XV. La storia è incentrata sulla vita di Jeanne Vaubernier figlia illegittima di una povera sarta ma che nonostante la sua umile condizione dotata di grande fascino e intelligenza che la farà entrare nelle grazie del re. Diventerà la sua amante ufficiale e otterrà il titolo di contessa du Barry. La storia d’amore tra i due causerà un vero e proprio scandalo.

In cartellone anche ’L’ordine del tempo’ di Liliana Cavani, recentemente premiata al Festival di Venezia, che racconta la storia di un gruppo di amici, che ogni anno si ritrovano per festeggiare il compleanno di uno di loro. Durante i festeggiamenti la comitiva apprende una notizia terribile: il mondo, così come lo conosciamo, potrebbe finire nel giro di poche ore. Il lasso di tempo che li separa dall’apocalisse sembra passare in modo diverso, talvolta veloce e altre volte eterno, mentre il gruppo di amici affronta le sue ultime ore in una notte estiva che cambierà per sempre le loro vite.

In programmazione anche il fantasy ’Nina dei lupi’, film diretto da Antonio Pisu, che racconta la storia di una neonata ritrovata su una montagna durante una tempesta solare, che ha impedito per sempre l’utilizzo di apparecchi elettrici. L’evento catastrofico porta allo sgretolamento della civiltà, le risorse iniziano a finire e gli esseri umani cominciano ad applicare la dura legge del più forte. I pochi abitanti vivono senza tecnologia e si cibano dei frutti della terra. Nina è fortemente legata alla natura, tanto da essere vista da molti come una sorta di strega. La giovane si dedica spesso alla lettura di un libro sui miti e le leggende della Dea Reitia, nota come ’la signora degli animali’, che si dice abitasse quegli stessi luoghi migliaia di anni fa. Accade un giorno che una banda di violenti predoni irrompe nel paesino, prendendone il controllo, uccidendo gran parte della popolazione e schiavizzando la restante. Nina, divenuta un’adolescente, riesce a scappare e a trovare rifugio nel bosco, dove intraprenderà un percorso alla ricerca di se stessa.

Infine resta in cartellone il film dell’anno ’Oppenheimer’ di Christopher Nolan. La storia è ambientato negli anni ‘40 ed è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri della bomba atomica. Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, convinti che la Germania nazista stia sviluppando un’arma nucelare, gli Stati Uniti danno il via, nel più grande segreto, al Progetto Manhattan destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia. Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche, a poco meno di quarant’anni aveva già dato un grande contributo allo sviluppo della fisica moderna. Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, lo scienziato e la sua squadra di esperti inziano a progettare un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ai giorni nostri.