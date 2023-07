Dieci lettori gratis all’Astoria Irrompe in sala Mission Impossible

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 20.30.

In sala arriva Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno. Il film diretto da Christopher McQuarrie è il settimo capitolo della saga action che vede protagonista Tom Cruise, ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Questa volta Ethan sarà alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: con il suo team dovrà riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma, che si rivelerà essere una minaccia per l’intera umanità. Con il peso del destino del pianeta sulle spalle e il futuro appeso a un filo, Ethan e la sua squadra si imbarcheranno per una missione frenetica che li porterà in giro per il mondo, mentre cercano di impedire che l’arma finisca nelle mani sbagliate. Questa volta Ethan dovrà scontarsi con un nemico misterioso e molto potente, ma sarà anche tormentato dal suo oscuro passato. La spia si ritroverà di fronte a un’ardua scelta: decidere se sacrificare tutto, comprese le vite di chi gli è più caro, pur di portare a termine la missione.

Rimane in programamzione il film di animazione Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli. Ruby Gillman è un’adolescente tanto dolce quanto imbranata. La ragazza frequenta la Oceanside High, dove cerca disperatamente di integrarsi senza successo; infatti, Ruby si sente ogni giorno più invisibile agli occhi degli altri. Purtroppo, Ruby non può uscire con i ragazzi più cool della spiaggia, perché sua madre, una donna iperprotettiva, le ha proibito di avvicinarsi all’acqua. Quando Ruby decide di infrangere la regola principale di sua madre, però, scoprirà qualcosa di straordinario: cioè, di non essere una semplice adolescente. La giovane è una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e, in quanto tale, è destinata a ereditare il trono di sua nonna, la Regina Guerriera dei Sette Mari.

Rimane in sala anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Indy (Harrison Ford) non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, Indiana è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la Nasa. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un’abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosiddetto Quadrante di Archimede, un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena, è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook).

Ancora in cartellone, infine, il cartoon Elemental, pellicola della Disney Pixar diretta da Peter Sohn, che segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade , in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. Ember è una tenace e ‘ardente’ giovane donna sulla ventina, brillante ma con un bel caratterino, tant’è che a volte s’infiamma. Wade, invece, è il ragazzo che ‘segue la corrente’, coetaneo di Ember ed è molto attento ed empatico, difatti non ha alcun timore a mostrare le proprie emozioni. I due si ritroveranno a vivere un’avventura, che li porterà a scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità.