Dieci lettori gratis all’Astoria Le 7 storie di ‘Tell It Like a Woman’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle ore 18.30. A disposizione, per chi se le fosse perse, tre pellicole già in proiezione nei giorni scorsi, più un nuovo arrivo.

Partiamo proprio da quest’ultimo, ‘Tell It Like a Woman’, produzione a braccetto fra Italia e Usa, con regia corale: il film – diretto infatti da Silvia Carobbio, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Leena Yadav –, è composto da sette racconti, tutti con protagoniste donne che vivono in diversi parti del mondo, dall’Italia al Giappone, dall’India agli Stati Uniti. Nonostante ognuna di loro sia diversa dalle altre, tutte hanno una cosa in comune: si ritrovano a dover affrontare una dura sfida nella loro vita. Questo momento di confronto con se stesse merita di essere superato con determinazione e coraggio, rendendole ancora più forti e, soprattutto, più consapevoli di se stesse. Nel cast del film Cara Delevigne, Eva Longoria e Margherita Buy.

Quindi le pellicole confermate. Iniziamo dal film dell’anno, ovvero ’Oppenheimer’ di Christopher Nolan. La vicenda che narra è ambientata negli anni ‘40 ed è incentrata sulla storica figura dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato il padre della bomba atomica. Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, convinti che la Germania nazista stia sviluppando un’arma nucelare, gli Stati Uniti danno il via, nel più grande segreto, al Progetto Manhattan destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia. Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebree, a poco meno di quarant’anni lo scienziato aveva già dato un grande contributo allo sviluppo della fisica moderna. Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, Oppenheimer e la sua squadra di esperti inziano così a progettare un’arma rivoluzionaria, le cui terribili conseguenze, dopo il suo utilizzo contro il Giappone, continueranno a farsi sentire fino ai giorni nostri.

Confermato in sala poi il film storico ’Jeanne du Barry - La favorita del re’ di Maïwenn, che vede protagonista un tormentato Johnny Depp nei panni del re Luigi XV. La storia è incentrata sulla vita di Jeanne Vaubernier (interpretata dalla stessa regista), figlia illegittima di una povera sarta, ma che nonostante la sua umile condizione è dotata di grande fascino e intelligenza, doti che la faranno entrare nelle grazie del re. Diventerà la sua amante ufficiale e otterrà il titolo di contessa du Barry. La storia d’amore tra i due causerà un vero e proprio scandalo. Il film ha aperto il Festival di Cannes.

Resta infine in programmazione ’L’ordine del tempo’ di Liliana Cavani, fresca di premio alla carriera alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia: la sua opera racconta la storia di un gruppo di amici, che ogni anno si ritrovano per festeggiare il compleanno di uno di loro. Durante i festeggiamenti la comitiva apprende una notizia terribile: il mondo, così come lo conosciamo, potrebbe finire nel giro di poche ore. Il lasso di tempo che li separa dall’apocalisse sembra passare in modo diverso, talvolta veloce e altre volte eterno, mentre il gruppo di amici affronta le sue ultime ore in una notte estiva che cambierà per sempre le loro vite.