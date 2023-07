Dieci lettori gratis all’Eliseo Alla ribalta ’Stranizza d’amuri’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21 (proiezione allle 21.30).

Stasera in sala c’è ’Stranizza d’amuri’, film diretto da Giuseppe Fiorello. Il film è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto, il ‘delitto di Giarre’, ed è ambientato in Sicilia nell’estate del 1982. Gianni (Samuele Segreto) ha 17 anni e non ha amici, infatti è gay e nessuno in paese accetta il suo orientamento. La vita di Gianni, però, cambia del tutto quando incontra il sedicenne Nino (Gabriele Pizzurro). I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini, ma da questo sfortunato evento nasce una grande amicizia, che ben presto si trasforma in un sentimento che i ragazzi sono costretti a mantenere segreto.

Domani tocca a ’Fairytale’. Il film diretto da Aleksandr Sokurov, vede gli uomini e i dittatori che hanno cambiato la storia, tra cui Adolf Hitler, Benito Mussolini, Yosef Stalin, Winston Churchill e Napoleone Bonaparte, tutti in una sorta di limbo in attesa di varcare la soglia della porta di Dio. Mentre attendono il loro destino, questi uomini discorrono tra di loro in una babele di lingue e di visioni differenti di potere. Al termine della proiezione, i docenti e i partecipanti alla scuola di filosofia Praxis conversano con il pubblico.

Sabato 22 c’è ’Mon Crime’ di Francois Ozon: un giallo ambiguo che vede protagonista una donna che si autoaccusa di un efferato delitto. Ma sarà stata davvero lei a compiere il crimine?

Domenica 23 all’Eliseo si proietta ’Emily’, di Frances O’Connor: Emma Mackley interpreta Emily Bronte, la celebre autrice di ’Cime tempestose’, tratteggiandone la personalità ribelle e le inclinazioni letterarie che la porteranno a dar vita a uno dei classici più indimenticabili di sempre.

Lunedì 24 arriva ‘Il piacere è tutto mio’ di Sophie Hyde. Nancy Stokes (Emma Thompson) è un’insegnante rimasta vedova. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un’agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande (Daryl McCormack).

Nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche finiranno per sorprendere entrambi: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell’ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d’età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa.

Martedì 25 c’è ’L’ultima notte di Amore’. Il film diretto da Andrea Di Stefano, racconta la storia di un tenente della polizia, Franco Amore (Pierfrancesco Favino), che proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio che lo coinvolge molto da vicino.

Mercoledì 26 ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, il film diretto da Pupi Avati, racconta la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca (Massimo Lopez e Gabriele Lavia), due quindicenni che nella Bologna degli anni ‘70, mentre sono seduti al tavolino di un chiosco di gelati, prendono una decisione: saranno amici per sempre, per tutta la vita. I due sono accomunati dalla passione per la musica e formano un duo, i ’Leggenda’, con il quale iniziano a esibirsi per i vari teatri parrocchiali. i rapporti tra loro, però, finiranno inevitabilmente per cambiare.