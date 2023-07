Dieci lettori gratis all’Eliseo In cartellone c’è ’Grazie ragazzi’

Un biglietto per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. Questa sera in programmazione c’è Grazie ragazzi di Riccardo Milani. Antonio (Antonio Albanese) è un attore che non riesce a sopravvivere solo grazie all’arte, così decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale in carcere. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo questa iniziativa, l’attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte delle persone con un talento. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell’istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare la compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere, per dare loro l’opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l’opera di Beckett ‘Aspettando Godot’. Una volta che Antonio riuscirà a conquistare pienamente la fiducia della sua classe, la compagnia darà il via a un vero e proprio tour teatrale.

Domani sarà il turno di Le otto montagne, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi nei panni di due amici molto diversi tra loro, accomunati da un’infanzia trascorsa insieme tra le loro amate montagne. La vita adulta li ha allontanati, ma qualcosa li unirà per sempre.

Sabato sera in programmazione c’è La stranezza di Roberto Andò. L’azione ha inizio nel 1920. L’omaggio per l’ottantesimo genetliaco di Verga (Renato Carpentieri) è l’occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello (Toni Servillo). All’arrivo a Girgenti una notizia dolorosa, la morte dell’amata balia Maria Stella, lo porta ad incontrare due becchini, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra). I due daranno a Pirandello lo spunto per realizzare una delle sue opere più celebri.

Domenica ecco Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese. Nel film si intrecciano le vicende di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini). Ognuno di loro ha un motivo preciso per essere disperato, tanto da arrivare a chiedersi perché mai dover continuare a vivere. Un giorno tutti questi personaggi in momenti diversi della loro vita si imbattono e conoscono un uomo misterioso (Toni Servillo). Sarà quest’ultimo a dare loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere nel mondo, quando non ci saranno più.

Lunedì l’appuntamento è con I tre moschettieri di Martin Bourboulon che porta in scena la storia del giovane D’Artagnan e dei suoi fedeli compagni Athos, Porthos e Aramis. Andando avanti, martedì c’è Scordato, di Rocco Papaleo. Orlando (Rocco Papaleo) da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (Giorgia). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura ‘emotiva’ e per risolverla non bastano i massaggi: ci vuole una profonda introspezione che porterà il protagonista a compiere un viaggio a ritroso nella sua vita.

Mercoledì va in scena TÁR, di Todd Field, incentrato sulla figura di Lydia Ta´r (Cate Blanchett), considerata una delle piu` grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. Il film TA´R esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo moderno tratteggiando una biografia intima e ricca di sfaccettature.