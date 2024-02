"Dietro a quel ‘miracolo’ fatti molto più terreni legati alla nostra storia"

Fu il caso o fu Dio? Il saggio ‘Fiamme miracolose, la storia della Madonna del Fuoco come non è mai stata raccontata’ di Paolo Cortesi si muove proprio intorno a questa ardua domanda. Il libro esamina le condizioni socio-culturali della Romagna pontificia fra XV e XVIII secolo con uno sguardo razionale su un tipico miracolo quattrocentesco quale questo.

Cortesi, Lei ha scritto un libro che ‘smonta’ la tradizione legata al miracolo della Madonna del Fuoco. Cosa l’ha spinta a farlo?

"Il volume è nato dalla curiosità di chi, come me, è cresciuto col mito della Madonna del Fuoco. Tutti i bambini forlivesi vanno alla fiera in centro, comprano la tradizionale piadina all’anice e accendono il cero la notte del 4 febbraio. Ci si è sempre fermati alla narrazione di Dio che si manifesta ma serviva una lettura umana dei fatti, eventi che vanno letti in chiave storica".

Cosa è emerso dalle sue ricerche?

"Il 1428 fu un anno particolare per Forlì, perché la Chiesa poco prima era tornata a gestire la città dopo anni di contese tra signori come Ordelaffi e Visconti. A governare fu inviato il prelato, Domenico Capranica, che aveva, tra gli altri, il compito di confermare la legittimità del potere della Chiesa. Cosa c’è di meglio di un miracolo per confermare la potenza di Dio?".

Avanza l’ipotesi che il culto della Madonna del Fuoco sia stato creato ad hoc?

"Bisognava lanciare un monito ai forlivesi: finché la città era sotto ai signori non meritavano la considerazione dalla Madonna; mentre, come dimostrazione di gradimento divino del ritorno al potere della Chiesa, la Beata Vergine compie un miracolo di luce e fiamme. Ma la cosa interessante, che pochi citano, è un’altra".

Quale?

"Solo 23 giorni prima del miracolo in piazza Grande, l’odierna piazza Saffi, tre imolesi furono decapitati perché cercarono di scalzare il potere della Chiesa a Forlì. Questo per lo storico laico è un atto politico: i nemici non andavano solo eliminati, ma tutto andava sancito da qualcosa di più potente, come un miracolo, per convincere definitivamente il popolo della bontà dell’arrivo degli ecclesiastici in città".

Ha riscontrato altre difformità storiche rispetto alla narrazione popolare?

"Ce ne sono diverse: il vescovo di allora, Giovanni Caffarelli, non si interessa al miracolo, non ci sono suoi scritti. Inoltre, anche tra i testi dei cronachisti dell’epoca, come Leone Cobelli, fra Girolamo, Bernardino da Siena, non si riscontra nulla di un evento di tale portata. È un mistero anche la figura di Giovanni Pansecco, citato in molti libri come testimone oculare del fatto, che sembra nessuno conoscesse di persona. Insomma, un puzzle tutto da ricostruire".

Alla luce di ciò, come si è arrivati a celebrare per secoli la Madonna del Fuoco?

"Per decenni in realtà è stata celebrata Sant’Agata. Poi, secondo una lettura laica, man mano che ci si allontanava dall’evento lo spessore mitico della Madonna del Fuoco aumentava e diventava popolare".

Come pensa venga accolto il libro?

"Lo tradizione è così sedimentata che non saranno le mie pagine a sconvolgerla. Non sono un iconoclasta, ma mi pare importante raccontare la stessa storia dal punto di vista umano".