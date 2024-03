Dietrofront del Comune. Materna, non cambiano gli orari per l’uscita. E resta la pausa nanna

Dietrofront da parte dell’amministrazione: non ci sarà nessun cambiamento nell’orario di uscita dei bambini iscritti al servizio pomeridiano nelle scuole dell’infanzia comunali. La decisione, che fino a poche ore fa sembrava di fatto già a un passo dalla formalizzazione, prevedeva che i bambini potessero essere ritirati dai genitori non più in qualsiasi momento del pomeriggio, ma entro due fasce orarie prestabilite, assegnate sulla base di precise certificazioni circa gli impegni professionali dei genitori. Una prospettiva che aveva messo in allarme molte famiglie, le quali lamentavano sostanzialmente un mancato aiuto attivo da parte del Comune nella conciliazione tra impegni lavorativi e familiari. Nel mirino anche la ‘pausa nanna’ dopo pranzo: si parlava di abolirla per i bambini dai 4 anni, ma anche questo aspetto non subirà modifiche. L’amministrazione, infatti, con una nota informa che "l’ipotesi di riformulazione delle modalità di uscita pomeridiana formulata autonomamente dal tavolo tecnico sotto il coordinamento della dirigente comunale Benedetta Squarcia, non ha dimostrato di avere le caratteristiche idonee per poter essere presa in considerazione per il prossimo anno scolastico".

Nonostante anche l’assessora ai servizi educativi Paola Casara in un primo momento avesse speso parole favorevoli alla prospettiva di modificare gli orari, nella nota si ribadisce come la proposta fosse partita dall’ufficio "dopo un lungo percorso di confronto con genitori, personale insegnante e stakeholder". A cambiare le carte in tavola hanno contribuito le proteste di quei genitori contrariati dall’idea del cambiamento: "Il quadro emerso in queste settimane e le considerazioni raccolte da numerose famiglie – prosegue il testo – hanno messo in mostra alcune complessità di carattere tecnico, collegate al notevole e crescente aumento di richieste del servizio pomeridiano nelle scuole dell’infanzia comunali".

A comunicarlo all’assessora Casara e alla giunta, tramite una lettera, è stata la stessa dirigente Squarcia che ha così messo fine a ogni dubbio e ha portato alla decisione: le modalità di uscita rimarranno invariate. "Ci tengo a precisare che l’ipotesi avanzata dal tavolo tecnico non prevedeva in alcun modo una riduzione oraria del servizio ma solo una riformulazione delle modalità di uscita dei bambini. In ogni caso, sul tema specifico che si inserisce in una decisione tecnica – afferma Paola Casara – ho sempre dichiarato che avremmo trovato una soluzione compatibile al mantenimento della qualità del servizio e delle esigenze delle famiglie. In queste settimane ho invitato gli uffici a pensare a più soluzioni in grado di salvaguardare la parte educativa e i bisogni dei genitori. Nel nostro Comune il servizio scuola è sempre stato di altissimo livello e in questa strada continua la nostra attività".

La nota si conclude con una precisazione: "Nessun atto deliberativo è stato approvato da parte della giunta e le uniche informative circolate sono state prodotte tecnicamente dagli uffici". Il mantenimento invariato degli orari e della modalità del riposo sarà ufficializzato con il via libera definitivo al ‘Libretto delle iscrizioni’ funzionale all’anno scolastico 2024-2025.

Sofia Nardi