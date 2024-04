Difende una ragazza, 20enne accoltellato

Attimi di panico ieri verso le 19.30 in via Volta, vicino alle Poste della stazione ferroviaria. Un ragazzo di 20 anni, tunisino, è stato ferito a una mano da una coltellata sferrata da un connazionale, che poi s’è dileguato. Il giovane non è in pericolo di vita ed è stato poi soccorso da un’ambulanza che l’ha trasportato in ospedale. L’episodio, stando a quanto raccolto dai carabinieri, sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra l’aggressore e una ragazza; il 20enne poi ferito sarebbe intervenuto per difendere la giovane, che sarebbe stata molestata dall’altro ragazzo. I militari si sono quindi messi alla ricerca dell’aggressore.

(Foto Frasca)