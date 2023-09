’Difendersi è anche amarsi’. Al via un corso di arti marziali

’Difendersi è anche amarsi’, si chiama così il corso che insegnerà alle donne le tecniche di difesa personale, e comprende la difesa a mani nude e l’addestramento all’uso di spray antiaggressione legale.

Il corso è promosso dall’associazione Bu-Jutsu Aks Ryu, facente parte del gruppo Aks una delle realtà italiane più innovative nel campo delle arti marziali. "Il progetto – spiega Stefano Zagnoli maestro cintura nera – è nato dai colleghi di Verucchio circa undici anni fa; successivamente abbiamo pensato che fosse una buona opportunità anche per le donne forlivesi così nel 2020 siamo partiti anche qui".

Il corso prevede un massimo di venti persone e oggi è già sold out: "Stiamo pensando di attivare un altro gruppo, è un tema molto caldo, alla luce dei recenti fatti di cronaca che vedono ogni giorno compiersi brutali femminicidi", spiega Zagnoli. La tecnica utilizzata è quella del Ju Jitsu metodo Pari Jimmp riconosciuta a livello internazionale dal World Ju Jitsu Federation: "Il metodo – continua il maestro – ha la finalità di imparare a difendersi in maniera adeguata perché la legge prescrive che ci deve essere proporzionalità tra offesa e difesa per essere considerata legittima difesa. Per l’esecuzione non serve una particolare fisicità e l’obiettivo è quello di uscire da una situazione di rischio creando meno danni possibili".

Il corso si svolgerà nella palestra della scuola Gianni Rodari in via Ca’ Rossa 58 a Forlì dalle 20.30 alle 21.30 tutti i mercoledì a partire dal 4 ottobre fino al 7 febbraio 2024; il costo è di 120 euro e al termine si sosterrà l’esame per acquisire la cintura gialla di Jimmp.

"L’amministrazione sostiene questo tipo di iniziative – spiega Andrea Cintorino assessore comunale alle Pari Opportunità –. Purtroppo, negli ultimi anni abbiamo visto un deciso aumento di queste aggressioni e questo corso è utile per imparare a difendersi. A Forlì abbiamo anche il Centro Donna che è il nostro fiore all’occhiello nell’offrire assistenza proprio in queste situazioni".

