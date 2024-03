"Difesa idraulica, si investa di più"

Le casse di espansione tornano a essere motivo di tensione tra i partiti di centrodestra e la Regione. A sollevare l’argomento sono stati ieri il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli e la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. "La Romagna vuole sapere se questa Regione stia lavorando alla progettazione e realizzazione di adeguate casse di espansione – ha chiesto Pompignoli in assemblea regionale – per evitare che future ondate di maltempo e piene dei nostri fiumi possano causare tragedie come quella dell’alluvione di maggio". La questione è tornata di grande attualità dato che questi bacini si sono rivelati determinanti in Veneto quando, nelle scorse settimane, sono stati limitati i danni rispetto a quanto è accaduto in Romagna. Tanto che Pompignoli, citando la provincia di Vicenza, le definisce "strategiche".

Dura la replica di Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione: "Pompignoli ha descritto un film. Qui si parla di un fenomeno che capita ogni 500 anni, si citano due fenomeni su due territori con scale di grandezza diverse". Addirittura, "in Emilia-Romagna le vasche di laminazione sono superiori a quelle del Veneto. La Regione ha investito moltissimo in questo settore": 111 milioni i litri che possono essere trattenuti nelle "numerose casse di espansione realizzate", con "lavori già eseguiti e altrettanti in previsione". Secondo Pompignoli, però, "il 90% delle vasche di laminazione che la Regione ha realizzato nel corso del tempo si trovano in Emilia e solo una minima parte in Romagna. Ed evidentemente non hanno funzionato a dovere o sono state fatte male".

Ieri la vicepresidente regionale Irene Priolo è stata sentita in commissione alla Camera dei deputati, e Alice Buonguerrieri l’ha incalzata: "Non è stato ancora reso noto il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza sui fiumi e corsi d’acqua che spetta alla Regione. Interventi sempre più urgenti sia per tutelare la sicurezza dei cittadini, a fronte di argini ancora fragili e detriti. Eppure la stessa Priolo ha ricordato che le risorse sono state stanziate dal governo Meloni"