Difesa personale, corso per le donne: "Mai più facili prede grazie al krav maga"

Il Comune di Forlì e l’associazione Kma - Krav Maga Academy in prima linea per la prevenzione della violenza di genere.

Prenderà il via il 7 novembre dalle 20.30 alle 22 presso la palestra comunale via Borghetto Accademia 6, un corso gratuito di difesa personale per donne. "Il progetto – spiega Alessia Ruggeri, istruttrice di Kma – non ha l’obiettivo di creare delle guerriere, ma si concentra innanzitutto sulla prevenzione fornendo consigli e suggerimenti per non essere una ‘preda’ comoda ed evitare, se si può, lo scontro fisico. Ci concentriamo anche sugli aspetti psicologici legati alla gestione dello stress dato dall’aggressione: le vittime, a volte, non riescono a chiedere aiuto come se tutto il loro corpo fosse bloccato dallo spavento; il corso cerca di insegnare a superare questo cortocircuito attraverso l’attivazione di piccoli stress controllati. L’obiettivo è di riuscire a fuggire o raggiungere un posto sicuro utilizzando alcune mosse precise nei punti più sensibili come: vie aeree, occhi, genitali". L’associazione, nata nel 2009, è specializzata nella tecnica del krav maga: "Un sistema di combattimento nato in Israele – sottolinea Luca Maestri, insegnante di Kma –, che non necessita di particolare preparazione atletica e viene insegnato con un approccio difensivo proporzionato all’offesa ricevuta. Studiamo ogni anno le statistiche Istat sul tipo di aggressioni più frequenti in modo da creare corsi che siano in linea con le reali necessità delle donne; ultimamente ci sono state numerose violenze sessuali, infatti, abbiamo creato un pacchetto formativo proprio sulle tecniche antistupro. Particolare attenzione la dedichiamo agli strumenti per la difesa personale,come l’uso legale dello spray al peperoncino e del baby tonfa, un portachiavi che si trasforma in un piccolo manganello".

In Italia, secondo i dati Istat, il 31% delle donne ha subìto violenza nel corso della vita: "Il Comune – chiosa Daniele Mezzacapo, vicesindaco e assessore allo sport – con grande senso di responsabilità porta avanti questo progetto insieme ai professionisti della Krav Maga Academy perché speriamo che attività sportive come questa possano aiutare le donne a proteggersi da eventuali aggressioni. Terremo monitorato l’andamento dell’iniziativa e i risultati ottenuti, e se ci saranno molte richieste potremo riproporre un altro ciclo nell’anno nuovo". Il corso è gratuto: è il Comune, infatti, a farsi carico dei costi. Si terrà tutti i martedì e terminerà il 19 dicembre, potranno partecipare fino a un massimo di 60-70 donne, dai 12 ai 70 anni circa. Info: Alessia 340.6214038.