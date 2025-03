Difesa personale, parte un corso

Avrà inizio domani il corso di difesa personale femminile voluto dal Comune di Forlì. A tenere le dieci lezioni previste sarà Francesco Mazzanti. Il corso si terrà ogni sabato dalle 15 alle 18 presso i locali della palestra Linoleum, in viale Roma, e darà alle partecipanti la possibilità di apprendere concetti ed applicazioni istintive, pratiche ed efficaci su come evitare, liberarsi, scappare e se necessario contrastare aggressioni verbali e fisiche. Non è richiesta alcuna esperienza in ambito marziale o prestanza fisica. Essendo il corso a numero chiuso, per un massimo di 40 partecipanti, è richiesta la conferma della presenza inviando una mail a cusb.fo@unibo.it oppure inviando un messaggio Whatsapp ai numeri: 3479131340 o 3356909318. Consigliato per l’occasione un abbigliamento sportivo.