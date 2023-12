Differenziata, Santa Sofia supera l’88%

Santa Sofia a oltre un anno dal via al porta a porta ha superato l’88% di raccolta differenziata con un aumento di 44.5 punti percentuali di raccolta differenziata. Inoltre, dal 1° gennaio è in vigore la nuova tariffa puntuale, basata sulla produzione dei rifiuti indifferenziati, per incentivare sempre di più la separazione degli scarti recuperabili. Infatti il Comune, in collaborazione con la multiutiliy Hera, applica dal 1° gennaio 2023 il nuovo modello tariffario, la cosiddetta ‘Tariffa Corrispettiva Puntuale’ (Tcp) che tiene conto dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando i comportamenti virtuosi.

"Il progetto prevede – si legge nella nota emessa ieri da Hera - un sistema di misurazione del volume del rifiuto indifferenziato, grazie al quale è possibile attribuire a ciascun utente la quantità di scarti complessivamente conferiti. In concreto, le buone abitudini consolidate negli anni per la raccolta porta a porta sono rimaste tali: ai cittadini viene semplicemente richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate".

Soddisfatti il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessore all’ambiente Tommaso Anagni. "Per il nostro Comune il passaggio alla Tariffa Puntuale è la naturale conseguenza dell’attivazione del porta a porta, partito il 19 settembre 2022 e rivolto a oltre 2.500 utenze, che ci ha permesso di registrare, in un anno, un incremento medio di 44.5 punti percentuali di raccolta differenziata: infatti da ottobre 2022 a ottobre 2023 abbiamo raggiunto oltre l’88% di raccolta differenziata, rispetto al 45,4% di fine 2022 – affermano i due amministratori del Comune di Santa Sofia –. Il nuovo sistema di tariffazione è di particolare importanza, perché ci consente di prefigurare una modalità di calcolo della tariffa più equa, che tiene conto degli sforzi di chi separa correttamente i propri rifiuti, Quindi l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, come previsto dal nuovo contratto di servizio avviato nel 2020, è già stato ampiamente superato. Inoltre saranno intensificati i controlli a contrasto degli abbandoni: in questi primi mesi sono state tante le sanzioni comminate, grazie all’attività svolta dagli organi preposti al controllo: a questo proposito ringraziamo il corpo dei Carabinieri forestali. Ricordiamo che le sanzioni possono variare da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10.0000 euro".

Per chiarimenti: Hera 800 862 328 (numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).Per info e segnalazioni: https:// www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo- www.il rifiutologo.it.

Oscar Bandini