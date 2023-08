Diga, -30% di presenze estive

A Ridracoli il mese di luglio è quasi in linea con il 2022, ma per il periodo complessivo di apertura fino al 31 luglio il calo medio nelle presenze è del 30%. Nello specifico: 28.191 ingressi; 800 presenze nelle case; 6.000 turisti sul battello; 1.500 escursionisti sulle canoe e 130 in bici. Il commento di Massimo Casadei, responsabile della coop Atlantide che gestisce i servizi turistici alla diga di Ridracoli, è sintetico: "Il mese di maggio è andato completamente perso causa alluvione, strade bloccate e le fake news. Buona la presenza delle scuole anche se l’alluvione ha fermato molte gite già programmate che solo in parte saranno recuperate in autunno. E anche giugno è stato un mese fiacco, da dimenticare. Con luglio è iniziata la vera stagione estiva che ha i suoi punti forti in primo luogo nel servizio di canoe, anche in notturna, e nelle escursioni in mountain bike o bici elettrica".

A questo punto, il quadro potrebbe cambiare: "Per la ricettività in positivo l’utilizzo delle ‘Case di Ridracoli’ e l’utilizzo dell’area camping. Una boccata d’ossigeno importante anche in termini di promozione è venuta dall’evento del funambolo zen Andrea Loreni".

o. b.