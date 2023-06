Diga, nuova tracimazione Intanto è tutto pronto per accogliere i turisti: canoe, e-bike e museo

di Oscar Bandini

La situazione emergenziale nel territorio romagnolo non è ancora finita, ma è forte la spinta di molti a ritagliarsi i primi momenti di decompressione. La paura dell’acqua per chi ha vissuto direttamente la tragedia non è ancora assorbita, ma l’acqua è il bene più prezioso per l’uomo e l’ambiente e la diga di Ridracoli con il lago incastonato tra i monti del Parco nazionale e di Sasso Fratino patrimonio Unesco non evocano paure, ma bellezza e buona acqua da bere. Finite le piogge, l’anticiclone ci porta dritto all’estate e le alte temperature invogliano a ritemprare il corpo e la mente con le escursioni a piedi, in bici, in canoa e con il battello elettrico.

Il lago è pieno ed è di ieri pomeriggio la notizia della tracimazione (la quarta dell’anno) del Gigante d’acqua della Romagna’ che disseta 1 milione di cittadini che da sempre hanno visto nella diga e nell’Acquedotto gestito da Romagna Acque, un valore aggiunto per la comunità attraverso una gestione oculata della risorsa. Le fake news che durante i giorni bui dell’alluvione hanno circolato sui social creando panico immotivato in alcuni, devono essere lasciate alle spalle. Al resto ci penserà la Polizia Postale a seguito delle denunce della società. Le piogge eccezionali del 16-17 maggio hanno fatto esondare infatti il Savio, il Montone, il Rabbi e anche il Lamone, vallate prive di una diga. In val Bidente, ad esclusione dell’esondazione circoscritta del torrente Voltre a Meldola, non si sono registrati problemi di questo tipo. "Lo ripeto – chiarisce il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè – la diga era da qualche giorno in situazione di sfioro, ma assolutamente controllata. La diga tracima perché il lago ha raggiunto la massima portata a 557,30m e supera i 33 milioni di metri cubi d’acqua. Secondo i protocolli di gestione nella tarda serata di lunedì 15 abbiamo iniziato a rilasciare 16mcsecondo fino al martedì mattina per un totale di circa 700 mila mc d’acqua. Una manovra preventiva concordata con Regione, Provincia e Prefettura, ma abbiamo subito recuperato le quantità d’acqua a causa delle abbondanti precipitazioni e la diga ha tracimato come fa una vasca da bagno quando si riempie d’acqua. E’ iniziata la laminazione – conclude – e l’acqua ha lasciato spazio ad altra acqua che, senza Ridracoli, avrebbe inondato le zone circostanti".

Ora anche l’Appennino ha bisogno di ripartire dal punto di vista turistico e non solo la Riviera. E a Ridracoli è entrato in vigore il calendario estivo. Dal martedì alla domenica Idro ecomuseo delle acque e la diga saranno visitabili dalle 9 alle 19. Gite in battello al sabato pomeriggio, domeniche efestivi e dal 7 al 20 agosto tutti i giorni con 7 partenze al giorno. I biglietti si possono fare in loco oppure online con 24h di anticipo, su https:t.ly1LJd. Servizio canoa disponibile tutte le domeniche e dal 7 al 27 agosto tutti i giorni. Info: 370.1353269, biglietti su https:bit.ly3ZQntph.

Tante le proposte per escursioni guidate in mtb o e-bike lungo i sentieri del Parco nazionale, oltre a un ricco programma di proposte turistiche dei gestori di Atlantide per tutte le età e i gusti. Al resto ci penseranno il Chiosco la Terrazza sul lago, il Rifugio Cà di Sopra, i ristoranti Il Palazzo, la Vera Romagna e l’agriturismo Il Molino, oltre alla ricettività del camping e delle Case di Ridracoli. Info: 0543.917912 (Atlantide) e 370.1338368 (Outdoor Romagna Asd) e Visit Santa Sofia.