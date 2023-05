Diga di Ridracoli e alluvione: nessuna responsabilità. Lotta alle fake news

Forlì, 22 maggio 2023 – In queste ore di emergenza sono circolate numerose fake news. La prima, e più grave, è quella che riguarda una presunta responsabilità della diga di Ridracoli nell’allagamento che ha interessato la Romagna nell’ultima settimana. Nelle fasi più critiche dell’emergenza è addirittura circolata la notizia secondo la quale la Diga di Ridracoli fosse stata stata aperta, causando un’onda nei fiumi del territorio.

“Non so da dove sia partita una fake news di questa portata, in una situazione già difficilissima – ha smentito il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè – ma non c’è assolutamente nulla di vero. La diga è assolutamente controllata”.

A proposito dell’acqua potabile, in questi giorni si è parlato anche dell’eventualità che l’acqua del rubinetto fosse in qualche modo inquinata inseguito all’esondazione dei corsi d’acqua: anche in questo caso c’è una smentita. L’acqua dei rubinetti, anche quella delle zone allagate e irraggiungibili, è potabile e utilizzabile.

Le info su treni, strade e autostrade